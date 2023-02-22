У Києві спіймали прокремлівського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП: фото

Служба безпеки затримала у Києві ще одного ворожого пропагандиста, який публічно виправдовував напад Росії на Україну.

СБУ затримала у Києві прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ (МП).

Як інформує СБУ, поплічником окупантів є столичний блогер, засновник так званого "Руського клубу", який займався підготовкою замовних публікацій для підсанкційних інформагентств Росії. Серед них – "Руская народная линия" і "Одна родина".

У своїх колонках колаборант називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації "Л/ДНР".

У серпні 2022 року йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Але зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись від правосуддя на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ МП. Втім, співробітники СБУ розшукали його і затримали.

За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України.

"За кожну "порцію" деструктивного контенту зрадник отримував від агресора грошову винагороду. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ повідомила підозру трьом прокремлівським блогерам, які готували фейки для російського пропагандиста Володимира Соловйова і дискредитували ЗСУ.

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