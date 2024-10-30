У Києві спрацювали сили ППО — КМВА

Російські загарбники в ніч проти 30 жовтня атакували Київ ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні КМВА.

У повідомленні вказується, що с столиці працюють сили ППО.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють, що Київ атакують декілька груп ворожих БпЛА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час останніх атак Росія била по Україні термобаричними дронами.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі РФ вдарила балістикою та дронами.

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