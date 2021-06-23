У Києві стартував міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал"

Захід триватиме від 23 до 27 червня.

Сьогодні, 23 червня, у столиці стартує найбільша подія книжкового світу в Україні - фестиваль "Книжковий Арсенал". Він триватиме до 27 червня.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Захід від 2011 року організовує Мистецький арсенал. Вже десять років місце лишається незмінним - це історична будівля Мистецького арсеналу з виставковою площею в понад 30 тисяч квадратних метрів.

Головна ідея "Книжкового Арсеналу" - об’єднати всі види мистецтв. Тому програма фестивалю складається з книжкового ярмарку, концертів, кінопоказів, виставок сучасного мистецтва та перформансів. Також паралельно відбуваються зустрічі з письменниками, лекції та дискусії. Для розуміння масштабів заходу: у 2019 році він прийняв 57 тисяч відвідувачів і півтори тисячі учасників з України та з-за кордону. Тоді в межах "Книжкового Арсеналу" відбулося 500 подій.

Цього року через пандемію кількість учасників скорочується на третину, а подій – на половину. захід відбуватиметься у гібридному форматі. Зауважимо, що відвідувачі можуть купувати квитки лише онлайн і на певний часовий слот: зайти на фестиваль можна буде в час, зазначений в слоті, а вийти – коли заманеться. Цьогоріч усі ключові події транслюватимуться онлайн. Крім того, "Книжковий Арсенал" організував свої "посольства" в бібліотеках України і світу.

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