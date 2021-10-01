У Києві стріляли в автомобіль голови Держархіву: поранення отримав водій

На момент інциденту керівника органу в авто не було.

У четвер, 30 вересня, у Києві обстріляли службовий автомобіль голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова.

Про це керівник органу повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Хромова, на той момент у салоні був лише його водій. Він отримав вогнепальне поранення щелепно-лицьової області. Загрози життю чоловіка немає.

Слідчо-оперативна група затримала ймовірного стрільця. "Я не знаю мотивів людини, яка стріляла. Ні з чим це не пов'язую і прошу не будувати конспірологічних теорій", - йдеться у повідомленні.

На момет стрілянини Хромов перебував у службовому відрядженні в Вінниця. Туди вії їздив потягом. Службове авто залишилось в архівному містечку на Солом'янській 24.

Нагадаємо, 22 вересня біля Києва невідомий з лісу обстріляв авто Сергія Шефіра - друга, бізнес-парнера і помічника Володимира Зеленського. Поранень у ногу зазнав водій - це 58-річний Олександр Іванько. Під час стрілянини він не зупинився, а навпаки натиснув на газ і дотягнув машину до стоянки супермаркету.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова в ефірі ТСН розповіла, що наразі слідство розглядає дві версії нападу: діяльність Шефіра як держдіяча і спроба дестабілізації ситуації в країни.

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