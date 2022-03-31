У Києві створили комендатуру: чим вона займатиметься і хто її очолюватиме

У Києві створили комендатуру: чим вона займатиметься і хто її очолюватиме

Комендатура стежитиме зокерма за заходами запровадження комендантської години, спеціальним режимом світломаскування та роботою блокпостів.

У столиці України створили комендатуру. Її очолив начальник центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області генерал-майор Віктор Плахтій.

Про це йдеться у наказі Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня.

Комендатуру створили для організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення спеціального режиму світломаскування.

У її функції входить також координація дій сил та засобів підрозділів та органів військового управління Збройних сил й інших військових формувань, правоохоронних органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

До складу комендатури Києва входить 7 осіб: комендант, його заступник, радник з юридичних питань та координатори - з питань переміщення військових транспортних засобів; контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів; взаємодії правоохоронних органів; розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

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