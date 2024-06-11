У Києві суддя "відмазала" ексзаступника голови Нацполіції Тишлека – розслідування Bihus.Info

Наприкінці 2023 року НАЗК викрило вже колишнього заступника голови Національної поліції Дмитра Тишлека у тому, що він отримав коштовні подарунки у вигляді безоплатного проживання в помешканнях, які йому не належали. Однак Печерський суд Києва дійшов висновку, що Тишлек отримував цінні подарунки у вигляді безоплатного проживання абсолютно законно.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

НАЗК встановило, що Дмитро Тишлек користувався столичною квартирою на Печерську площею понад 140 кв. м, яка належала відомому ідеологу проєкту "Велике будівництво" Юрію Голику. Впродовж терміну користування експоліцейський "зекономив" на оренді 617 тис. грн, що вважається незаконним подарунком.

Тишлек також отримав від знайомої ще один незаконний подарунок у вигляді безоплатного проживання у приватному будинку поблизу Києва площею понад 320 кв. м, що складає ще 225 тис. грн неоплаченої оренди. Маєток належить Наталі Нечепоренко, чия родина є бізнес-партнерами російського кримінального авторитета Андрєя Іманалі.

Згодом НАЗК направило адмінпротокол щодо цих порушень до Печерського районного суду Києва, який ухвалив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе, водночас є докази, що Тишлек, нібито за власні кошти обставив квартиру на 910 тисяч гривень, у той час як НАЗК це облаштування оцінило всього у 130 тисяч. Тобто нібито у такий спосіб експоліцейський заплатив за оренду.

За словами Тишлека, його дружина позичила 4,5 млн гривень у своєї матері, яка живе в Росії.

НАЗК також порахувало, що за три місяці проживання у будинку під Києвом Тишлек мав би заплатити 225 тисяч гривень. Але суд просто дійшов висновку, що правоохоронець там не жив.

Журналісти Bihus.Info встановили, що таке рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена зі співробітником Національної поліції.

Коли Гречана проживала зі своїм ще тоді чоловіком у Микалаєві, подружжя під приводом "ніде жити" випросило у міста комунальну квартиру. У той же час вони користувалися різним житлом, оформленим на численну рідню. Тоді журналісти нарахували у подружжя нерухомості на близько 14 млн гривень, про яке у деклараціях Гречаної нічого не сказано.

Світлана Гречана працює у Печерському суді Києва, від 2022 року, але де живе, у деклараціях не показує.

Журналісти також кажуть, що саме ця суддя раніше "поховала" справу колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, яка стосувалася отримання незаконних подарунків, зокрема автівки.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, дружина Тишлека їздила до Росії та Криму з паспортом РФ (документ).

Читайте також провідні новини дня: