У Києві та більшості областей України лунає повітряна тривога – друга за добу: що відомо

Зафіксовано пуски "Кинджалів", зокрема чотири ракети летять на Старокостянтинів.

У п'ятницю, 27 вересня, о 16:55 у Києві, а потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу – другу за добу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт 2-х бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Зафіксовано пуски "Кинджалів"... Дві ракети на Старокостянтинів. Швидкісна ціль на Кременчук", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 вересня Київ атакувало понад півтора десятка “Шахедів”. Бойова робота в повітряному просторі столиці та на її підступах велася протягом п'яти годин. Унаслідок падіння уламків відбулась розгерметизація газової труби.

Рій Шахедів на Київ! Містян розбудили вибухи! Де влучило?

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