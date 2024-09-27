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У Києві та більшості областей України лунає повітряна тривога – друга за добу: що відомо

У Києві та більшості областей України лунає повітряна тривога – друга за добу: що відомо

Україну охопила масштабна тривога / Фото: Getty Images

Зафіксовано пуски "Кинджалів", зокрема чотири ракети летять на Старокостянтинів.

У п'ятницю, 27 вересня, о 16:55 у Києві, а потім і по всій Україні оголошено повітряну тривогу – другу за добу. 

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Зліт 2-х бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Зафіксовано пуски "Кинджалів"... Дві ракети на Старокостянтинів. Швидкісна ціль на Кременчук", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 вересня Київ атакувало понад півтора десятка “Шахедів”. Бойова робота в повітряному просторі столиці та на її підступах велася протягом п'яти годин. Унаслідок падіння уламків відбулась розгерметизація газової труби.

Рій Шахедів на Київ! Містян розбудили вибухи! Де влучило?

Рій Шахедів на Київ! Містян розбудили вибухи! Де влучило?

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