У Києві та двох областях скасували екстрені відключення світла: що відомо

Втім, у столиці екстрені відключення частково діють у трьох районах.

У Києві, на Київщині та Дніпропетровщині скасовані екстрені відключення світла. Їх застосували над ранок 9 березня після масованої атаки росіян по Україні.

По це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Але у ДТЕК наголошують, що у Києві через перенавантаження однієї з ліній екстрені відключення ще діють в частині Голосіївського, Солом'янського та Святошинського районів.

Щодо Одеської області, то внаслідок масованої ракетної атаки росіян було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Саме тому вночі було знеструмлено частину Одещини. Ремонтні бригади "Укренерго" та ДТЕК вже ліквідовують наслідки обстрілів.

"Допоки триватиме відновлення енергосистеми, світло постачатиметься відповідно до графіків стабілізаційних відключень, які розміщені на сайті", - наголошують у ДТЕК.

Нагадаємо, вночі проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

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