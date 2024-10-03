У Києві та Харкові клініки продавали немовлят за кордон під прикриттям сурогатного материнства

У злочинній схемі приймало 12 осіб, серед яких - директор столичної клініки та заступниця директора приватної клініки у Харкові.

У Києві та Харкові викрили клініки, які під прикриттям сурогатного материнства продавали немовлят іноземцям за кордон. До "бізнесу" були залучені перекладачі, адвокати, медичні працівники та менеджери.

Про це інформує поліція Києва.

"На роль сурогатних матерів фігуранти активно вербували жінок, обіцяючи їм швидке вирішення фінансових проблем. Вартість "послуг" з продажу дитини для іноземних "батьків" становила від 50 до 70 тисяч євро, з яких жінкам сплачували лише близько 8-10 тисяч євро. Крім того, з жінками не укладався договір сурогатного материнства, який підписується з однієї сторони подружжям з іншої сурогатною матір’ю", - йдеться у повідомленні.

Після народження дитини жінка за участі перекладача передавала дитину іноземцю та під тиском допомагала оформити документи для подальшого вивезення немовляти за кордон.

За інформацією правоохоронців, участь у зазначеній злочинній схемі приймало 12 осіб. Двоє менеджерів та адвокат вже отримали вироки суду - їх засуджено до 5 років позбавлення волі із іспитовим терміном на 3 роки. Четверо інших співучасників наразі перебувають у міжнародному розшуку, обвинувальні акти ще двох учасників наразі розглядаються у суді.

"Перед столичним судом постане 53-річний директор столичної клініки, 43-річна заступниця директора приватної клініки у Харкові, а також 44-річна перекладачка. Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі", - підсумували у поліції.

Нагадаємо, в Україні пропонували дітей одностатевим парам з-за кордону.

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