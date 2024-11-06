У Києві та інших областях повітряна тривога: слід перебувати в укриттях

Мешканців закликають подбати про власну безпеку.
Частину України ввечері 6 листопада охопила повітряна тривога. Зокрема, сигнал пролунав у Києві.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Почервоніли" такі області:
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Полтавська
Раніше повідомлялося про активність ворожої авіації. Є загроза пусків ракет Х-59/Х-69.
Нагадаємо, Україну у середу, 6 листопада, станом на 14:09 охопила масштабна повітряна тривога. Сирени виють по всій країні.
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