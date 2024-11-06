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У Києві та інших областях повітряна тривога: слід перебувати в укриттях

У Києві та інших областях повітряна тривога: слід перебувати в укриттях

Фото: ТСН.ua

Мешканців закликають подбати про власну безпеку.

Частину України ввечері 6 листопада охопила повітряна тривога. Зокрема, сигнал пролунав у Києві.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Полтавська

Раніше повідомлялося про активність ворожої авіації. Є загроза пусків ракет Х-59/Х-69.

Нагадаємо, Україну у середу, 6 листопада, станом на 14:09 охопила масштабна повітряна тривога. Сирени виють по всій країні.

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