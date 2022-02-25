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У Києві та Львові виливають пиво, щоб зробити коктейлі Молотова

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У Києві та Львові виливають пиво, щоб зробити коктейлі Молотова

Українці готуються обороняти свої міста.

У Києві та Львові люди виливають із пляшок пиво, щоб зробити коктейлі Молотова. 

Про це повідомляють користувачі соцмереж та телеграм-канал "Типовий Львів". 

"На Виноградарі, Київ. Співробітники пивного магазину прямо у дворі виливають пиво і віддають пляшки хлопцям із тероборони для коктейлів Молотова. Наш люд не перемогти", - пишуть користувачі соцмереж. 

У Львові оприлюднили кадри того, як хлопці виливають пиво та кажуть: "Пиво пригодилось". 

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