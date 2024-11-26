У Києві та інших областях змінено час відключень світла: нові графіки на 26 листопада

З 13:00 26 листопада на території Києва, Київщини, Дніпропетровщини та Одещини почнуть діяти нові графіки відключень

У понеділок, 26 листопада, за вказівкою Укренерго, з 13:00 додалась ще одна черга відключень, що призвело до змін у графіках відключень електропостачання. Зокрема, в Києві, Київщині, Дніпропетровщині та Одещині час початку відключень перенесено на раніше.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зміни в графіках

Київ: відключення для 1 групи почнуться з 13:00 замість 14:00.

Київщина: відключення для 2 групи також розпочнуться з 13:00, а не з 14:00.

Одещина: відключення для 2 групи перенесено на 13:00.

Дніпропетровщина: відключення для 2 групи почнуться з 13:00.

Всі зміни можуть відобразитися на графіках відключень, тому мешканцям рекомендується перевіряти актуальну інформацію через офіційні джерела.

Нагадаємо, генеральний директор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому графіки відключень світла постійно змінюються. Зокрема, коли несприятлива погода плюс обстріли, графіки відключень багаторазово коригуються "Укренерго".

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