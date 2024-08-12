У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні ввечері 12 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики.
За інформацією Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння.
У моніторингових чатах повідомляють, що у Харкові пролунали вибухи.
Нагадаємо, що Україна вперше визнала наступ ЗСУ на Курщині.
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