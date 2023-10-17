Загроза застосування балістики: у Києві та низці областей лунає повітряна тривога (мапа)

У Києві та низці областей 17 жовтня лунає повітряна тривога.

Сигнал повітряної тривоги чути у столиці, Київській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Черкаській, у Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Одеській, Донецькій, Луганській областях та у Криму.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Мапа тривог станом на 16:20 17 жовтня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога!", - повідомляють Повітряні сили.

Зазначимо, що в Києві та області тривоги не було близько двох тижнів.

Нагадаємо, після тривалої перерви Росія атакувала ракетами та дронами-камікадзе регіони, які не межують з лінією фронту. За даними Повітряних сил ЗСУ, цього разу, 16 жовтня, ворог використав шість ракет та 12 БПЛА.

Водночас колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі ТСН.ua заявив, що у ворога є чималий запас ракет. Саме найближчим часом ворог буде використовувати їх для завдавання ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури України. Минулого року окупанти діяли так само.

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