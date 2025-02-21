У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що летить

У Києві ввечері 21 лютого зафіксовано загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це повідомили в КМДА.

Повітряна тривога також лунає у: Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Київській областях, а також, в АР Крим.

За інформацією Повітряних Сил України:

БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;

БпЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;

БпЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;

БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.

Мапа повітряних тривог станом на 21 лютого / Фото: Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві чоловік "замінував" будівлю в урядовому кварталі. 38-річний мешканець Солом’янського району на момент вчинення злочину був п’яним і не зміг пояснити свої дії.

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