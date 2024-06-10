У Києві та низці областей лунає повітряна тривога: що відомо (мапа)

У понеділок, 10 червня, о 18:44 у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Черкаська, Вінницька області – ракетна небезпека!" – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на вечір 10 червня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, Києвом та областю рухатиметься важка техніка та військові. У Києві та області проходять військові навчання, тож мешканців регіону просять не лякатися та не знімати пересування військ. Військові навчання триватимуть до 13 червня.

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