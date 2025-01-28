Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Ракетна небезпека по всій території України, зліт МіГ-31К.
У Києві, а потім і по всій території України у вівторок, 23 січня, об 11:18 розповсюдилась повітряна тривога.
У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Ворожі безпілотники рухались у центральних, північних, східних та південних регіонах країни.
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