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Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Сирени виють по всій Україні / Фото: ТСН.ua

Ракетна небезпека по всій території України, зліт МіГ-31К.

У Києві, а потім і по всій території України у вівторок, 23 січня, об 11:18 розповсюдилась повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Ворожі безпілотники рухались у центральних, північних, східних та південних регіонах країни.

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