Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

У Києві, а потім і по всій території України у вівторок, 23 січня, об 11:18 розповсюдилась повітряна тривога.

У Повітряних силах попередили про ракетну загрозу.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 28 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Ворожі безпілотники рухались у центральних, північних, східних та південних регіонах країни.