У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні вранці 16 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики.
За інформацією Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з південного-східного напрямку.
Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунав вибух. Попередньо, йдеться про 1 ракету "Іскандер-М".
Раніше у виданні The Times написали, що нібито РФ може готувати масштабну ракетну атаку, щоб помститися за Курську область.
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