У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

В Україні вранці 16 серпня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики.

За інформацією Повітряних сил, тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння з південного-східного напрямку.

Карта повітряних тривог станом на 10.43

Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунав вибух. Попередньо, йдеться про 1 ракету "Іскандер-М".

Раніше у виданні The Times написали, що нібито РФ може готувати масштабну ракетну атаку, щоб помститися за Курську область.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.