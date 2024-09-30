У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Пізно увечері 30 вересня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу", – повідомили у Повітряних силах.
Крім того, Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на Херсонщині і про загрозу застосування авіаційних засобів ураження
Нагадаємо, що Київщина оговтується від нічної атаки російських дронів.
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