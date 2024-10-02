У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

Пізно увечері 2 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики.

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курської області, в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Також у ПС попередили про дві швидкісні повітряні цілі:

на Київщину через Чернігівщину;

на Київщину через Чернігівщину, у напрямку Василькова (Біла Церква).

Карта повітряних тривог станом на 21:53

У моніторингових каналах тим часом повідомили, що на Чернігівщини пролунали вибухи.

Крім того, РФ знову запустила по Україні "Шахеди".

Так, за інформацією Повітряних сил ворожі ударні БпЛА з Курської області:

перебувають у південній частині Сумщини і рухаються у бік Полтавської області;

у північній та центральній частинах Полтавщини, вектор руху південно-західний (Черкаська та Кіровоградська області);

Також "Шахеди" рухаються з Херсонщини на Миколаївщину, курсом північно-західним.

Раніше військовий експерт пояснив, чому РФ збільшила кількість ударів КАБами по Запоріжжю.

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