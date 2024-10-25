Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Сирени пролунали в деяких областях України / Фото: ТСН.ua

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

В Україні у ніч на 25 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - попередив начальник КМВА Сергій Попко.

Крім Києва і області, сирени увімкнули також у Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Карта повітряних тривог станом на 23:55 / ©
Карта повітряних тривог станом на 23:55

За інформацією моніторингових чатів, наразі зафіксовано БПЛА на таких напрямках (станом на 00:00 25 жовтня):

  • Київщина→Бровари/Київ.
  • Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
  • Дніпропетровщина→Полтавщина.
  • Дніпропетровщина→Харківщина.

Повітряні сили ЗСУ раніше попередили, що було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська (Краснодарський край РФ).

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація