У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

В Україні у ніч на 25 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - попередив начальник КМВА Сергій Попко.

Крім Києва і області, сирени увімкнули також у Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Карта повітряних тривог станом на 23:55

За інформацією моніторингових чатів, наразі зафіксовано БПЛА на таких напрямках (станом на 00:00 25 жовтня):

Київщина→Бровари/Київ.

Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

Дніпропетровщина→Полтавщина.

Дніпропетровщина→Харківщина.

Повітряні сили ЗСУ раніше попередили, що було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська (Краснодарський край РФ).

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині.

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