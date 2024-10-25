У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: де є загроза

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні у ніч на 25 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - попередив начальник КМВА Сергій Попко.
Крім Києва і області, сирени увімкнули також у Чернігівській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
За інформацією моніторингових чатів, наразі зафіксовано БПЛА на таких напрямках (станом на 00:00 25 жовтня):
- Київщина→Бровари/Київ.
- Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
- Дніпропетровщина→Полтавщина.
- Дніпропетровщина→Харківщина.
Повітряні сили ЗСУ раніше попередили, що було зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська (Краснодарський край РФ).
Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по “Новій пошті” на Донеччині.
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