У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні ввечері 27 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці. Прямуйте до укриття", – попередив начальник КМВА Сергій Попко.
Ворожі дрони загрожують Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях.
За інформацією пабліка "Николаевский Ванек", станом на 21:29 ситуація з "Шахедами" має такий вигляд:
- 4 "Шахеди" через Прилуки рухаються у бік Київської області;
- 2 "Шахеди" на північ Черкас;
- 2 "Шахеди" курсом на/через Миргород;
- 3 "Шахеди" через Конотоп курсом південно-західним;
- 3 "Шахеди" в районі Сум, курс південно-західний;
- 3 "Шахеди" в Харківській області, через Чугуїв летять у бік Балаклії.
Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунала серія вибухів, РФ била КАБами.
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