У Києві та низці областей оголошена масштабна повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

В Україні ввечері 27 жовтня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці. Прямуйте до укриття", – попередив начальник КМВА Сергій Попко.

Карта повітряних тривог станом на 21:27

Ворожі дрони загрожують Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Чернігівській областях.

За інформацією пабліка "Николаевский Ванек", станом на 21:29 ситуація з "Шахедами" має такий вигляд:

4 "Шахеди" через Прилуки рухаються у бік Київської області;

2 "Шахеди" на північ Черкас;

2 "Шахеди" курсом на/через Миргород;

3 "Шахеди" через Конотоп курсом південно-західним;

3 "Шахеди" в районі Сум, курс південно-західний;

3 "Шахеди" в Харківській області, через Чугуїв летять у бік Балаклії.

Раніше повідомлялося, що у Харкові пролунала серія вибухів, РФ била КАБами.

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