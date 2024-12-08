У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: дошкуляють ворожі ударні дрони

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У значній кількості українських областей у ніч проти 8 грудня 2024 року оголошена повітряна тривога.

Про це попереджують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Тривога оголошена через ворожі ударні безпілотники.

Зокрема, група ударних БпЛА на Київщині, напрямок - Білоцерківський район.

Також - ударний БпЛА рухається з Кіровоградщини на Вінниччину.

" Київ - ударний БпЛА з півдня у напрямку міста!", - йдеться у повідомленні.

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