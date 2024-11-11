У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

В Україні ввечері 11 листопада оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.

У Повітряних силах попередили, що на Київщині працює ППО, а ворожий БПЛА летить курсом на столицю. Крім того, загроза застосування ворожих ударних БпЛА оголошена для Запоріжжя.

Станом на 21:35 Повітряні сили попередили також про загрозу застосування ворожих КАБів на Сумщині та Харківщині.

Карта повітряної тривоги станом на 21:28

За інформацією моніторингових чатів, загрoза БПЛA типу "Shahed", крім Києва, зафіксована за такими напрямками:

Харківщина→Харків.

Запоріжжя→Дніпропетровщина.

Раніше повідомлялося, що в Україні знову почали відключати світло.

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