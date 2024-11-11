У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні ввечері 11 листопада оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.
У Повітряних силах попередили, що на Київщині працює ППО, а ворожий БПЛА летить курсом на столицю. Крім того, загроза застосування ворожих ударних БпЛА оголошена для Запоріжжя.
Станом на 21:35 Повітряні сили попередили також про загрозу застосування ворожих КАБів на Сумщині та Харківщині.
За інформацією моніторингових чатів, загрoза БПЛA типу "Shahed", крім Києва, зафіксована за такими напрямками:
- Харківщина→Харків.
- Запоріжжя→Дніпропетровщина.
Раніше повідомлялося, що в Україні знову почали відключати світло.
Читайте також:
- Росіяни підірвали Курахівську дамбу: вода йде по селах, що відомо
- РФ зруйнувала дамбу Курахівського водосховища: журналістка про те, куди піде вода
- На фронті – десятки боїв: Генштаб назвав найскладніші напрямки