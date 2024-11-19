У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

В Україні пізно ввечері 19 листопада оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.

У моніторингових чатах попереджають, що над Києвом уже кружляють ворожі "Шахеди".

"Київ. Ворожий ударний БпЛА над містом. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях", - підтвердили у Повітряних силах.

Крім того, у моніторингових чатах повідомили, що вибухи лунають у Лубнах на Полтавщині.

Карта повітряних тривог станом на 23.29

Нагадаємо, армія РФ 19 листопада вдарила по гуртожитку у Глухові Сумської області. Внаслідок атаки відомо про 11 загиблих.

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