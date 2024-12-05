У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
Пізно ввечері 5 грудня оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу від ворожих безпілотників.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - повідомив у соцмережах Сергій Попко, начальник КМВА.
За інформацією Повітряних сил, рух "Шахедів" станом на 21:56 має такий вигляд:
- Сумщина через Глухів, Ромни курсом на Чернігівщину;
- Чернігівщина – в напрямку Київщини. БпЛА в районі Ніжина та Козельця;
- Полтавщина: БпЛА в передмісті Полтави;
- Київщина: БпЛА в районі Броварів, Борисполя та Димера.
За інформацією моніторингових каналів, у Києві та Борисполі лунали вибухи.
Раніше ми писали, як Сили оборони дізнаються, що готується обстріл енергетичної інфраструктури.
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