У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Київ та низку областей у суботу, 9 листопада, о 17:01 охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! " – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Крім того зафіксовано декілька груп безпілотників:

з Полтавщини на Черкащину;

з Чернігівщини курсом на Київщину.

Мапа тривог станом на надвечір'я 9 листопада / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для ППО Patriot і NASAMS. Вони забезпечать потреби України в протиповітряній обороні до кінця поточного року.

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