У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Київ та низку областей у суботу, 9 листопада, о 17:01 охопила повітряна тривога.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! " – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Крім того зафіксовано декілька груп безпілотників:
- з Полтавщини на Черкащину;
- з Чернігівщини курсом на Київщину.
Нагадаємо, США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для ППО Patriot і NASAMS. Вони забезпечать потреби України в протиповітряній обороні до кінця поточного року.
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