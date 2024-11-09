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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Частину областей України охопила повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Київ та низку областей у суботу, 9 листопада, о 17:01 охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! " – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Крім того зафіксовано декілька груп безпілотників:

  • з Полтавщини на Черкащину;
  • з Чернігівщини курсом на Київщину.
Мапа тривог станом на надвечір'я 9 листопада / © alerts.in.ua
Мапа тривог станом на надвечір'я 9 листопада / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, США надсилають Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для ППО Patriot і NASAMS. Вони забезпечать потреби України в протиповітряній обороні до кінця поточного року.

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