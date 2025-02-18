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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

У Києві виють сирени / Фото: Getty Images

Повітряні сили повідомили про загрозу балістики.

У Києві та низці областей у вівторок, 18 лютого, о 14:54 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у соцмережах.

"Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Швидкісна ціль на півдні Сумщини у південно-західному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Мапа тривог на 15:00 18 лютого / © alerts.in.ua
Мапа тривог на 15:00 18 лютого / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Києві пізно ввечері 17 лютого під час атаки безпілотників спрацювали сили ППО. В одному з районів столиці попадали уламки збитих дронів.

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