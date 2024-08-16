У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога – вже четверта за добу: що відомо (мапа)

Київ та низку областей у п'ятницю, 16 серпня, у 18:53 охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! " – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

До слова, у Києві це вже четверта повітряна тривога за добу.

Мапа тривог станом на вечір 16 серпня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в ніч проти 16 серпня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.

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