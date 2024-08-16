У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога – вже четверта за добу: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Київ та низку областей у п'ятницю, 16 серпня, у 18:53 охопила повітряна тривога.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! " – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
До слова, у Києві це вже четверта повітряна тривога за добу.
Нагадаємо, що в ніч проти 16 серпня у Києві пролунали вибухи. Сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
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