У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Київ і низку областей України у вівторок, 12 листопада, станом на 7:09 охопила повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників.

"Увага! Кілька груп "шахедів" на на півночі та півдні Полтавщини курсом на південний захід. "Шахед" у центрі Черкащини курсом на Київщину. БпЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину. Дрони на північному сході Запорізької області курсом на Запоріжжя", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мапа тривог на ранок 12 листопада / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, армія РФ вивела ракетоносій до Середземного моря загальним залпом до восьми ракет ракет.

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