У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Ракетна загроза в областях, де оголошено тривогу!
Київ та низку областей у суботу, 16 листопада, о 16:44 охопила повітряна тривога.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
- Ракетна небезпека у Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
- Швидкісна ціль на Чернігівщину!
- Ракетна небезпека у Київській та Черкаській областях!
- Ракета продовжує рух в напрямку Чернігова!
- Ще пуск крилатої ракети на Чернігівщину!
Повітряні сили просять людей перебувати в укриттях.
Нагадаємо, в Києві у ніч проти 16 листопада ворожий дрон упав на багатоповерхівку.
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