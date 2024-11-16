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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Сирени пролунали в деяких областях України

Ракетна загроза в областях, де оголошено тривогу!

Київ та низку областей у суботу, 16 листопада, о 16:44 охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

  • Ракетна небезпека у Чернігівській, Полтавській та Дніпропетровській областях.
  • Швидкісна ціль на Чернігівщину!
  • Ракетна небезпека у Київській та Черкаській областях!
  • Ракета продовжує рух в напрямку Чернігова!
  • Ще пуск крилатої ракети на Чернігівщину!

Повітряні сили просять людей перебувати в укриттях.

Мапа тривог 16 листопада станом на 16:55 / © alerts.in.ua
Мапа тривог 16 листопада станом на 16:55 / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, в Києві у ніч проти 16 листопада ворожий дрон упав на багатоповерхівку.

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