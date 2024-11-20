У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Ракетна загроза в областях, де оголошено тривогу!
Київ та низку областей у четвер, 20 листопада, о 13:49 охопила повітряна тривога.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська області – ракетна небезпека! Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека!", – йдеться у повідомленні.
Повітряні сили просять людей перебувати в укриттях.
Зазначимо, що в Києві це вже третя повітряна тривога, оголошена за добу.
Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово припинять роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО України та у Кремлі.