У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Київ та низку областей у четвер, 20 листопада, о 13:49 охопила повітряна тривога.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська області – ракетна небезпека! Чернігівська, Сумська, Полтавська області – ракетна небезпека!", – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили просять людей перебувати в укриттях.

Мапа тривог станом на 20 листопада 14:00 / Фото: alerts.in.ua

Зазначимо, що в Києві це вже третя повітряна тривога, оголошена за добу.

Нагадаємо, посольства США, Іспанії, Італії та Греції в Києві тимчасово припинять роботу 20 листопада, оскільки американське відомство попередило про можливу потужну повітряну атаку по Україні цього дня. На цю інформацію відреагували в РНБО України та у Кремлі.

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