У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошену повітряну тривогу.

У сіботу, 8 березня, Києві та низці областей станом на 14:53 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють Повітряні сили Україна та попереджають про застосування балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошену повітряну тривогу", – йдеться у повідомленні ПС.

Крім того, є інформаія про пуск КАБ на Сумщину.

Мапа тривог станом на 14:55 8 березня / Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ЗСУ знищили поблизу Суджі велику групу російських диверсантів.

Читайте також: