У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: що відомо (мапа)

Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошену повітряну тривогу.
У сіботу, 8 березня, Києві та низці областей станом на 14:53 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють Повітряні сили Україна та попереджають про застосування балістики.
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошену повітряну тривогу", – йдеться у повідомленні ПС.
Крім того, є інформаія про пуск КАБ на Сумщину.
Нагадаємо, ЗСУ знищили поблизу Суджі велику групу російських диверсантів.