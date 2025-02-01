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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Під час повітряної тривоги потурбуйтеся про власну безпеку.

У ніч проти 1 лютого 2025 року росіяни атакували Україну ворожими дронами та ракетними ударами

Про це інформують моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах. 

Через атаку у столиці та низці регіонів оголошена повітряна тривога. 

Представники влади наполегливо рекомендують перебувати в укриттях. 

Подекуди після опівночі пролунали вибухи - в Одесі, Павлограді та на Харківщині. 

Нагадаємо, що увечері 31 січня 2025 року внаслідок російського ракетного удару по Одесі зазнали пошкоджень будівлі в історичному центрі міста, зокрема готель "Бристоль". В епіцентрі удару перебували дипломатичні представники із Норвегії.

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