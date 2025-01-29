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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза (мапа тривог)

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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: яка загроза (мапа тривог)

Ворожий безпілотник / Фото: Харківська міська рада

У Повітряних силах попередиди про загрозу атаки ворожих безпілотників.

У Києві та низці областей у середу, 29 січня, о 9:03 оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах попередиди про загрозу атаки ворожих безпілотників.

"БпЛА в напрямку Києва! БпЛА на межі Чернігівщини та Київщини (Київське водосховище), курс південний", – йдеться у повідомленні.

Під час тривоги у Києві було чутно вибухи.

Мапа тривог станом на 9:10 29 січня / © alerts.in.ua
Мапа тривог станом на 9:10 29 січня / Фото: alerts.in.ua

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!" – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, 29 січня російська армія від ранку вже атакувала Київ безпілотниками. В одному з районів столиці попадали уламки збитих "Шахедів".

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