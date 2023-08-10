У Києві та низці областей оголошені повітряна тривога через ворожі ударні БпЛА

Тривога оголошена на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

У Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

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Про це повідомляється у Telegram Повітряних Сил ЗСУ.

"Київ — загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - йдеться у повідомленні.

Також тривога оголошена на Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Також про загрозу БпЛА для Києва підтвердив начальник КМВА Сергій Попко.

"Києва є загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу окупантів у Херсоні загинула 16-річна Влада Веремеєнко. Її серце зупинилося у лікарні.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти тричі обстріляли Нікопольщину в ніч проти 9 серпня, внаслідок чого є загиблий, поранені та руйнування.

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