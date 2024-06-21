Україною шириться повітряна тривога: що відомо

У п'ятницю, 21 червня, о 13:57 у Києві та областях оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека – по всій території України.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що протягом останніх кількох днів Збройні сили України успішно уразили низку об’єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі на території Російської Федерації.

Так, у ніч проти 21 червня Росію атакували понад 100 дронів. Зокрема, у Єйську сталася пожежа на території 726-го навчального центру ППО. Згодом з’явилась інформація, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані.