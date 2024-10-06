У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: що відомо

У неділю, 6 жовтня, у Києві та низці областей на півночі країни було оголошено повітряну тривогу. Росіяни запустили ракету.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Спочатку військові попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. А згодом - про крилату ракета через в напрямку Київщини.

Зауважимо, що у столиці сирени залунали о 22:03, а в Київській області - о 22:04.

Як повідомлялося, ПС попередили, що в Україні фіксують рух безпілотників. Ворожі БпЛА спостерігають на півночі країни.

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