У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу: яку загрозу виявили Сили оборони

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги, не наражайте на небезпеку себе та близьких.

Ввечері вівторка, 18 березня, повітряну тривогу оголошено у Києві, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Про це повідомили моніторингові пабліки.

Водночас існує загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах уточнили, що у Києві, Полтавській та Харківській областях є загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Також спостерігається активність розвідувальних дронів в Харківській, Сумській та Запорізькій областях — можлива робота ППО.

Читайте також: