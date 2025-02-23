У Києві та низці областей оголосили тривогу: у столиці чутно вибухи

Повітряні Сили України зафіксували атаку ворожих безпілотників.
У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку. У Києві чути вибухи, працює ППО.
Повітряні Сили України зафіксували атаку ворожих безпілотників.
Станом на цей час сирени лунають у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Сили ППО перебувають у бойовій готовності для відбиття ворожої атаки. Громадян закликають залишатися в укриттях до скасування тривоги.
Нагадаємо, 23 лютого армія РФ атакувала Україну 267 дронами.
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