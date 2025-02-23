Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та низці областей оголосили тривогу: у столиці чутно вибухи

У Києві та низці областей оголосили тривогу: у столиці чутно вибухи

У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку. / Фото: ТСН.ua

Повітряні Сили України зафіксували атаку ворожих безпілотників.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку. У Києві чути вибухи, працює ППО. 

Повітряні Сили України зафіксували атаку ворожих безпілотників.

Станом на цей час сирени лунають у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Сили ППО перебувають у бойовій готовності для відбиття ворожої атаки. Громадян закликають залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо, 23 лютого армія РФ атакувала Україну 267 дронами

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація