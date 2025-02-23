У Києві та низці областей оголосили тривогу: у столиці чутно вибухи

У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку. У Києві чути вибухи, працює ППО.

Повітряні Сили України зафіксували атаку ворожих безпілотників.

Станом на цей час сирени лунають у Києві та Київській області, а також у Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Сили ППО перебувають у бойовій готовності для відбиття ворожої атаки. Громадян закликають залишатися в укриттях до скасування тривоги.

Нагадаємо, 23 лютого армія РФ атакувала Україну 267 дронами.