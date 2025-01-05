У Києві та низці областей вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу

Є загроза застосування балістичного озброєння з Курщини.
Вдруге за вечір неділі 5 січня, у Києві та низці областей лунає повітряна тривога через загрозу балістики.
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
Сирени лунають у більшості областей, крім західних, а також Житомирської, Вінницької та Одеської.
Раніше ми писали, в яких областях 2024 року повітряні тривоги були найдовшими та найкоротшими.
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