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У Києві та низці областей вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу

У Києві та низці областей вдруге за вечір оголошено повітряну тривогу

Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги / Фото: ТСН.ua

Є загроза застосування балістичного озброєння з Курщини.

Вдруге за вечір неділі 5 січня, у Києві та низці областей лунає повітряна тривога через загрозу балістики.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Сирени лунають у більшості областей, крім західних, а також Житомирської, Вінницької та Одеської.

Карта повітряних тривог станом на 21:50 / ©
Карта повітряних тривог станом на 21:50

Раніше ми писали, в яких областях 2024 року повітряні тривоги були найдовшими та найкоротшими.

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