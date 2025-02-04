У Києві та низці областей вдруге за вечір звучить повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві вдруге за сьогоднішній вечір, 4 лютого, оголосили повітряну тривогу. Сирени також звучать у низці інших областей.
Повітряні сили попередили про загрозу від ворожих дронів в областях, де оголошена тривога.
За інформацією Повітряних сил, напрямок руху "Шахедів" станом на 23:35 має такий вигляд:
- Шахеди"на півдні Полтавщині ➡ курсом на захід.
- "Шахед" на Чернігівщині➡ південно-західним курсом в напрямку Київської області та Чернігова.
- "Шахеди"на Сумщині➡ в південно-західному напрямку.
- "Шахеди"на півночі Київщини ➡ в західному напрямку.
Раніше ми писали, чи безпечно ховатися у ванній під час повітряної тривоги.