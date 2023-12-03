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У Києві та низці областей вдуге за день оголошена повітряна тривога

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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У Києві та низці областей вдуге за день оголошена повітряна тривога

Повітряна тривога

Закликаємо не ігнорувати сирени і пройти терміново в укриття!

Станом на 14:40 3 грудня у столиці та низці областей знову оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить мапа тривоги.

Тривога оголошена у столиці, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.

Закликаємо не ігнорувати сирени і пройти терміново в укриття!

У командуванні Повітряних сил попередили про ракетну небезпеку для тих регіонів, де оголошена тривога.

"Увага! Кіровоградська, Черкаська, Київська – ракетна небезпека!", - наголосили у ПС.

Мапа повітряної тривоги / ©
Мапа повітряної тривоги

Нагадаємо, в обід у неділю, 3 грудня, через зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок" в Україні була оголошена масштабна тривога.

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Дата публікації
Перегляди
1125
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