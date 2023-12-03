У Києві та низці областей вдуге за день оголошена повітряна тривога

Закликаємо не ігнорувати сирени і пройти терміново в укриття!
Станом на 14:40 3 грудня у столиці та низці областей знову оголошена повітряна тривога.
Про це свідчить мапа тривоги.
Тривога оголошена у столиці, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях.
Закликаємо не ігнорувати сирени і пройти терміново в укриття!
У командуванні Повітряних сил попередили про ракетну небезпеку для тих регіонів, де оголошена тривога.
"Увага! Кіровоградська, Черкаська, Київська – ракетна небезпека!", - наголосили у ПС.
Нагадаємо, в обід у неділю, 3 грудня, через зліт МіГ-31К з аеродрому "Моздок" в Україні була оголошена масштабна тривога.
Читайте також: