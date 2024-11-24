У Києві та низці областей втретє за сьогодні оголошена повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
В Україні надвечір 24 листопада втретє за добу оголосили повітряну тривогу в Києві та низці інших областей.
У Повітряних силах попередили, що ворожа ракета рухається на Чернігів. Також заявили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
"Суспільне Чернігів" повідомило, що у їхньому місті лунали вибухи.
Крім того, за інформацією моніторингових чатів, останній "Шахед" на Житомирщині кружляє біля Коростеня
Нагадаємо, що попередній раз повітряну тривогу у Києві оголошували о 15:22 через загрозу від ворожих безпілотників.
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