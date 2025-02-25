У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

У Києві увечері, 25 лютого, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 22:18

"Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги. Можлива робота ППО", - попередили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 22:08 рух ворожих безпілотників мав такий вигляд:

Шахеди" на Сумщині курсом південно-західним.

"Шахеди" на Чернігівщині курсом в Київську та Полтавську області.

"Шахеди"на півночі Київщини курсом на південь.

БпЛА в Кіровоградській області курсом північно-західним.

БпЛА в Дніпропетровській області курсом північно-західним.

БпЛА в Харківській області. Курс західний.

За інформацією моніторингових чатів, вибухи прозвучали у Запоріжжі. Зазначається, що наразі над Україною кружляє понад 50 ворожих дронів.

Раніше повідомлялося, що РФ використовує новий тип безпілотників для ударів по цивільних.

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