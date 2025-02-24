У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві увечері, 24 лютого, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
"Київ - загроза застосування ударних БпЛА! Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги! Можлива робота ППО", - попередили у Повітряних силах ЗСУ.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці працюють сили ППО.
"Ворожі БпЛА ще заходять на місто. Перебувайте в укриттях", - попередив міський голова.
Рух "Шахедів" станом на 22:25 – дані від Повітряних сил
- "Шахеди" в районі Запоріжжя➡курсом на південь.
- "Шахеди" на Дніпропетровщині курсом на північно-західний напрямок.
- "Шахеди" на Кіровоградщині та Черкащині➡ курсом на південно-західний напрямок.
- "Шахеди" на Харківщині та Полтавщині➡ курсом південно-західним.
- "Шахеди" на Сумщині та Чернігівщині➡ курсом на захід.
- "Шахеди" на Київщині курсом на столицю.
Крім того, зафіксвовані пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщину.
Нагадаємо, що сьогодні вранці в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога у всіх областях через зліт ворожого МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів".
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