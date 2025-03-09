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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога увечері 9 березня / Фото: ТСН.ua

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

У Києві у ніч на 10 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 23:54 / ©
Карта повітряних тривог станом на 23:54

Напрямок руху ворожих "Шахедів, за інформацією моніторингових каналів:

  • Київщина→Бровари/Вишгород/Київ
  • Київщина→Бориспіль/р-н.
  • Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
  • Чернігівщина→Полтавщина.
  • Черкащина→Драбів/Київщина.
  • Полтавщина→Черкащина|Київщина
  • Полтавщина→Сумщина.
  • Миколаївщина→Кіровоградщина.
  • Запоріжжя→Дніпропетровщина.

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