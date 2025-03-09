У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

У Києві у ніч на 10 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Карта повітряних тривог станом на 23:54

Напрямок руху ворожих "Шахедів, за інформацією моніторингових каналів:

Київщина→Бровари/Вишгород/Київ

Київщина→Бориспіль/р-н.

Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

Чернігівщина→Полтавщина.

Черкащина→Драбів/Київщина.

Полтавщина→Черкащина|Київщина

Полтавщина→Сумщина.

Миколаївщина→Кіровоградщина.

Запоріжжя→Дніпропетровщина.

Раніше президент Зеленський розповів, скільки ракет за тиждень РФ випустила по містах України.

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