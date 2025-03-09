У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві у ніч на 10 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
Напрямок руху ворожих "Шахедів, за інформацією моніторингових каналів:
- Київщина→Бровари/Вишгород/Київ
- Київщина→Бориспіль/р-н.
- Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
- Чернігівщина→Полтавщина.
- Черкащина→Драбів/Київщина.
- Полтавщина→Черкащина|Київщина
- Полтавщина→Сумщина.
- Миколаївщина→Кіровоградщина.
- Запоріжжя→Дніпропетровщина.
Раніше президент Зеленський розповів, скільки ракет за тиждень РФ випустила по містах України.
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