У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

У Києві у ніч на 20 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Для Києва Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

Крім того, нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з окупованих територій, курс - північний/північно-західний.

Карта повітряних тривог станом на 23:16

За інформацією моніторингових каналів, загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 23:17):

Житомирщина→Рівненщина.

Житомирщина→Коростень/р-н.

Київщина→Житомирщина.

Київщина→Бровари/Київ.

Київщина→Бориспіль/Обухів.

Чернігівщина→Ніжин/Київщина.

Чернігівщина→Чернігів/р-н.

Черкащина→Черкаси/Золотоноша

Черкащина→Канів/Київщина.

Полтавщина→Черкащина|Київщина

Полтавщина→Миргород/Лубни.

Полтавщина→Кіровоградщина.

Сумщина→Чернігівщина/Полтавщина.

Кіровоградщина→Черкащина.

Кровоградщина→Новоукраїнка.

Дніпропетровщ→Кіровоградщина.

Запоріжжя→Дніпропетровщина.

Чорне море→Одеса.

Також повідомлялося, що на Полтавщині лунали вибухи.

Крім того, ворог завдає серйозного удару дронами по Одесі.

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