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У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога увечері 20 березня / Фото: ТСН.ua

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

У Києві у ніч на 20 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

Для Києва Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

Крім того, нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з окупованих територій, курс - північний/північно-західний.

Карта повітряних тривог станом на 23:16 / ©
Карта повітряних тривог станом на 23:16

За інформацією моніторингових каналів, загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 23:17):

  • Житомирщина→Рівненщина.
  • Житомирщина→Коростень/р-н.
  • Київщина→Житомирщина.
  • Київщина→Бровари/Київ.
  • Київщина→Бориспіль/Обухів.
  • Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
  • Чернігівщина→Чернігів/р-н.
  • Черкащина→Черкаси/Золотоноша
  • Черкащина→Канів/Київщина.
  • Полтавщина→Черкащина|Київщина
  • Полтавщина→Миргород/Лубни.
  • Полтавщина→Кіровоградщина.
  • Сумщина→Чернігівщина/Полтавщина.
  • Кіровоградщина→Черкащина.
  • Кровоградщина→Новоукраїнка.
  • Дніпропетровщ→Кіровоградщина.
  • Запоріжжя→Дніпропетровщина.
  • Чорне море→Одеса.

Також повідомлялося, що на Полтавщині лунали вибухи. 

Крім того, ворог завдає серйозного удару дронами по Одесі.

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