У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві у ніч на 20 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
Для Києва Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
Крім того, нові групи ворожих ударних БпЛА заходять в повітряний простір Запорізької області з окупованих територій, курс - північний/північно-західний.
За інформацією моніторингових каналів, загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 23:17):
- Житомирщина→Рівненщина.
- Житомирщина→Коростень/р-н.
- Київщина→Житомирщина.
- Київщина→Бровари/Київ.
- Київщина→Бориспіль/Обухів.
- Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
- Чернігівщина→Чернігів/р-н.
- Черкащина→Черкаси/Золотоноша
- Черкащина→Канів/Київщина.
- Полтавщина→Черкащина|Київщина
- Полтавщина→Миргород/Лубни.
- Полтавщина→Кіровоградщина.
- Сумщина→Чернігівщина/Полтавщина.
- Кіровоградщина→Черкащина.
- Кровоградщина→Новоукраїнка.
- Дніпропетровщ→Кіровоградщина.
- Запоріжжя→Дніпропетровщина.
- Чорне море→Одеса.
Також повідомлялося, що на Полтавщині лунали вибухи.
Крім того, ворог завдає серйозного удару дронами по Одесі.
Читайте також:
- Вибухи лунають у Запорізькій області: стало відомо про наслідки
- Кропивницький пережив наймасованішу ворожу атаку: розбиті житлові будинки, є поранені
- Ворог масовано обстріляв Сумщину: є жертва