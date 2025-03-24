У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.
У Києві у ніч на 24 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.
"Увага! М.Кропивницький, м.Запоріжжя, м.Київ. Перебувайте в укриттях! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА", - попередии Повітряні сили України.
За інформацією моніторингових каналів, загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 00:01):
- Київщина→Житомирщина.
- Київщина→Біла Церква/р-н.
- Київщина→Бориспіль/Обухів/Київ
- Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
- Черкащина→Драбів/Київщина.
- Полтавщина→Лубни/Черкащина.
- Полтавщина→Полтава/Миргород.
- Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.
- Сумщина→Ромни/Полтавщина.
- Кіровоградщина→Кропивницький.
- Запорізька обл→Запоріжжя.
Нагадаємо, що останніми днями Росія вибирає окремо взяте місто і спрямовує туди багато "Шахедів". За останні дні серед інших під ворожі атаки потрапили Кропивницький, Одеса, Запоріжжя та Київ.
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