Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

У Києві та низці областей знову лунає повітряна тривога: що летить

Повітряна тривога опівночі 24 березня / Фото: ТСН.ua

Людей закликають пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени.

У Києві у ніч на 24 березня, оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників. Сирени також звучать у низці інших областей.

"Увага! М.Кропивницький, м.Запоріжжя, м.Київ. Перебувайте в укриттях! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА", - попередии Повітряні сили України.

Карта повітряних тривог станом на 00:06 / ©
Карта повітряних тривог станом на 00:06

За інформацією моніторингових каналів, загроза від "Шахедів" наразі має такий вигляд (станом на 00:01):

  • Київщина→Житомирщина.
  • Київщина→Біла Церква/р-н.
  • Київщина→Бориспіль/Обухів/Київ
  • Чернігівщина→Ніжин/Київщина.
  • Черкащина→Драбів/Київщина.
  • Полтавщина→Лубни/Черкащина.
  • Полтавщина→Полтава/Миргород.
  • Сумщина→Конотоп/Чернігівщина.
  • Сумщина→Ромни/Полтавщина.
  • Кіровоградщина→Кропивницький.
  • Запорізька обл→Запоріжжя.

Нагадаємо, що останніми днями Росія вибирає окремо взяте місто і спрямовує туди багато "Шахедів". За останні дні серед інших під ворожі атаки потрапили Кропивницький, Одеса, Запоріжжя та Київ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація