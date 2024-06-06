У Києві та низці регіонів "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла: список

У Києві та 12 областях Україниу четвер, 6 червня, ввечері задіяли аварійні відключення електроенергії.

Про це "Укренерго" повідомило у Telegram.

За даними "Укренерго", аварійні відключення діють у:

Києві;

Волинській області;

Донецькій області;

Житомирській області;

Закарпатській області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Київській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Рівненській області;

Харківській області.

"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", – додали в компанії.

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки.

Нагадаємо, ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель попередив про загрози взимку. За його словами, якщо взимку від електропостачання в Україні будуть відключені централізовані системи, то окрім електроенергії в будинках не буде тепло- і водопостачання. Це означає евакуацію, тож кожен українець повинен мати план "Б".