У Києві та низці регіонів "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла: список

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури, попередили у компанії.
У Києві та 12 областях Україниу четвер, 6 червня, ввечері задіяли аварійні відключення електроенергії.
Про це "Укренерго" повідомило у Telegram.
За даними "Укренерго", аварійні відключення діють у:
- Києві;
- Волинській області;
- Донецькій області;
- Житомирській області;
- Закарпатській області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Київській області;
- Миколаївській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Рівненській області;
- Харківській області.
"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", – додали в компанії.
В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки.
Нагадаємо, ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель попередив про загрози взимку. За його словами, якщо взимку від електропостачання в Україні будуть відключені централізовані системи, то окрім електроенергії в будинках не буде тепло- і водопостачання. Це означає евакуацію, тож кожен українець повинен мати план "Б".
Читайте провідні новини дня: