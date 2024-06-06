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У Києві та низці регіонів "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла: список

У Києві та низці регіонів "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла: список

Аварійних відключень світла уникнути не вдалося / Фото: ТСН.ua

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури, попередили у компанії.

У Києві та 12 областях Україниу четвер, 6 червня, ввечері задіяли аварійні відключення електроенергії.

Про це "Укренерго" повідомило у Telegram.

За даними "Укренерго", аварійні відключення діють у:

  • Києві;
  • Волинській області;
  • Донецькій області;
  • Житомирській області;
  • Закарпатській області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Київській області;
  • Миколаївській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Рівненській області;
  • Харківській області.

"Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури", – додали в компанії.

В "Укренерго" уточнили, що аварійні відключення скасують після повернення областей у визначені для них ліміти споживання. Потім повернуть графіки.

Нагадаємо, ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель попередив про загрози взимку. За його словами, якщо взимку від електропостачання в Україні будуть відключені централізовані системи, то окрім електроенергії в будинках не буде тепло- і водопостачання. Це означає евакуацію, тож кожен українець повинен мати план "Б".

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